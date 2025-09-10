Грем після падіння дронів у Польщі погодився з Трампом і звернувся до Європи

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон, аби Дональд Трамп запровадив додаткові санкції у звʼязку з російською агресією проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Грем процитував реакцію президента США на падіння російських дронів у Польщі – той написав "Почалося!" – і сказав, що "повністю погоджується" з цією думкою.

"Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові прийняти закон, що санкціонує жорсткі нові санкції та тарифи, які можна застосовувати на ваш розсуд. Наша мета – надати вам повноваження для боротьби з цією загрозою, що зростає", – додав він.

Сенатор також підтримав наполягання Трампа, аби Європа запровадила тарифи проти "таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту".

"Звертаюсь до Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями, такими як тарифи, щоб покласти край цій війні. Сподіваюся, ви також стежите за цим", – написав політик.

Раніше посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

Також стало відомо, що відбудеться розмова президентів США та Польщі Дональда Трампа з Каролем Навроцьким.

