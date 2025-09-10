Грэм после падения дронов в Польше согласился с Трампом и обратился к Европе

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон, чтобы Дональд Трамп ввел дополнительные санкции в связи с российской агрессией против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Грэм процитировал реакцию президента США на падение российских дронов в Польше – тот написал "Началось!" – и сказал, что "полностью согласен" с этим мнением.

"Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, санкционирующий жесткие новые санкции и тарифы, которые можно применять по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия для борьбы с этой растущей угрозой", – добавил он.

Сенатор также поддержал настойчивое требование Трампа, чтобы Европа ввела тарифы против "таких стран, как Китай и Индия, которые покупают дешевую российскую нефть".

"Обращаюсь к Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями, такими как тарифы, чтобы положить конец этой войне. Надеюсь, вы также следите за этим", – написал политик.

Ранее посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БПЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

Также стало известно, что состоится разговор президентов США и Польши Дональда Трампа с Каролем Навроцким.

