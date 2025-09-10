Посол США у НАТО запевнив союзників у підтримці на тлі російських БпЛА у Польщі

Посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму X, коментуючи допис від сторінки Командування операціями союзницьких сил НАТО стосовно реагування на інцидент у Польщі.

"Ми підтримуємо наших союзників у НАТО на тлі цих порушень повітряного простору та будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", – написав посол.

Найвищі посадові особи США досі не оприлюднили жодної заяви щодо безпрецедентних нічних подій. Президент Дональд Трамп присвятив перші за сьогоднішній день дописи у своїй соцмережі Truth Social іншим темам.

Неназваний представник Білого дому повідомив журналістам, що Трамп планує поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TVP, про це журналістам повідомив представник Білого дому.

Нагадаємо, у Польщі знайшли уламки восьми безпілотників після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА, деякі з них залетіли вглиб території країни на понад 250 кілометрів.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.