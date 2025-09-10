Трамп поговорить з Навроцьким після падіння дронів у Польщі

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з польським візаві Каролем Навроцьким після того, як на території Польщі впали російські дрони.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TVP, про це журналістам повідомив представник Білого дому.

У Білому домі сказали, що розмова президентів США та Польщі відбудеться у середу, але не уточнили інших подробиць.

"Президент Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі. Президент Трамп планує сьогодні поговорити з президентом Навроцьким", – сказав посадовець.

Розмова лідерів відбудеться після того, як російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі під час чергового масованого обстрілу України.

Після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.