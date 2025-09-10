В Польше говорят, что Швеция срочно отправит средства ПВО и самолеты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что шведская сторона после инцидента с падением российских дронов пообещала оказать помощь с противовоздушной обороной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире TVN24.

По словам Косиняка-Камыша, день после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами стал "выражением не только слов поддержки, но и конкретных заявлений".

"Только что я получил информацию от министра обороны Швеции об срочной отправке в Польшу очередной помощи, средств противовоздушной обороны и самолетов", – добавил он.

Глава польского Минобороны также сказал, что после активации статьи 4 Договора о НАТО Варшава надеется получить конкретную помощь от Альянса.

В качестве примера он привел случай Турции 2003 года, когда у ее границ продолжалась война в Ираке.

"Тогда создается специальная миссия, операция НАТО по усилению безопасности. Мы хотим сделать то же самое для Польши, и это фактически происходит. Эти двусторонние консультации начались, есть заявления об усилении в течение нескольких десятков часов, о поставках конкретного оборудования, конкретных навыков и возможностей", – перечислил польский министр.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что европейские лидеры предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 15 беспилотников.

