Мерц вважає, що Путін навмисне атакував НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія навмисно спровокувала НАТО, відправивши російські дрони в повітряний простір Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц заявив у середу ввечері в Берліні, його цитує Politico.

Мерц назвав інцидент із безпілотниками безрозсудною дією російського уряду, що є "частиною тривалої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО в цілому".

"Це дуже серйозна загроза миру в Європі", – оцінив німецький канцлер.

Мерц сказав, що він поділяє оцінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, що вторгнення дронів було навмисним актом.

"Заява російського уряду про те, що це було, так би мовити, збігом обставин або випадковістю, не є правдоподібною", – сказав він.

Крім того, Мерц вважає, що вторгнення російських дронів у Польщу показало потребу значно вдосконалити ППО НАТО в Європі.

Після нальоту російських дронів Альянс застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.