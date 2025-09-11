Мерц считает, что Путин умышленно атаковал НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия умышленно спровоцировала НАТО, отправив свои дроны в воздушное пространство Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц заявил в среду вечером в Берлине, его цитирует Politico.

Мерц назвал инцидент с беспилотниками безрассудным действием российского правительства, что является "частью длительной серии провокаций, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО в целом".

"Это очень серьезная угроза миру в Европе", – оценил немецкий канцлер.

Мерц сказал, что он разделяет оценку премьер-министра Польши Дональда Туска, что вторжение дронов было преднамеренным актом.

"Заявление российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, неправдоподобно", – сказал он.

Кроме того, Мерц считает, что вторжение российских дронов в Польшу показало необходимость значительно усовершенствовать ПВО НАТО в Европе.

После налета российских дронов Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

