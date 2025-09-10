Укр Рус Eng

У Польщі заявили, що НАТО застосував статтю 4 Договору через вторгнення дронів РФ

Новини — Середа, 10 вересня 2025, 15:02 — Уляна Кричковська

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни.

Про це він сказав у ефірі Polsat News, пише "Європейська правда".

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше 10 вересня повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів.

Відтак Шлапка заявив, що НАТО застосував відповідну статтю, а також зазначив, що в рамках процедури вже відбулися консультації. 

Нагадаємо, сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.  

Польща Розширення НАТО Війна з РФ
