Зеленський розповів, про що йшлося на зустрічі з президентом Фінляндії у Києві

Президент Володимир Зеленський у четвер провів у Києві зустріч з фінським колегою Александром Стуббом.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, вони провели "змістовну дискусію з широкого кола питань".

"Значна увага була приділена вчорашньому нападу росіян на Польщу. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через повітряний простір України та Білорусі був навмисним і аж ніяк не випадковим", – зазначив Зеленський.

Він висловив жаль, що Росія зберігає здатність продовжувати і розширювати свою агресію.

"Потрібні рішучі кроки – не тільки з боку Європи – сильний тиск, який дійсно обмежить потенціал російського розпалювання війни", – заявив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку всіх санкційних заходів, шляху України до ЄС і відкриття кластерів, а також за участь у "коаліції укриттів".

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув у четвер з візитом до України.

Разом із Зеленським вони вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.