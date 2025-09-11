Зеленский рассказал, о чем шла речь на встрече с президентом Финляндии в Киеве

Президент Владимир Зеленский в четверг провел в Киеве встречу с финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом глава государства рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, они провели "содержательную дискуссию по широкому кругу вопросов".

"Значительное внимание было уделено вчерашнему нападению россиян на Польшу. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через воздушное пространство Украины и Беларуси был преднамеренным и отнюдь не случайным", – отметил Зеленский.

Он выразил сожаление, что Россия сохраняет способность продолжать и расширять свою агрессию.

"Нужны решительные шаги – не только со стороны Европы – сильное давление, которое действительно ограничит потенциал российского разжигания войны", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Финляндию за поддержку всех санкционных мер, пути Украины в ЕС и открытия кластеров, а также за участие в "коалиции укрытий".

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл в четверг с визитом в Украину.

Вместе с Зеленским они почтили память погибших украинских защитников и защитниц.