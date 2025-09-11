Укр Рус Eng

Президент Фінляндії прибув до України 

Новини — Четвер, 11 вересня 2025, 10:52 — Христина Бондарєва

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув у четвер з візитом до України. 

Про це повідомив у соцмережі Х глава МЗС України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що разом з главою ОПУ Андрієм Єрмаком зустрів фінського лідера на вокзалі у Києві.

 
За словами міністра закордонних справ, Стубб проведе важливі переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо європейської безпеки та інтеграції, трансатлантичного тиску на Росію та кроків на шляху до тривалого миру.

"Ми вдячні Фінляндії за її незмінну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість президента Стубба", – прокоментував міністр.

У відомстві фінського президента відзначили, що Стубб у Києві обговорить із Зеленським поточну ситуацію в Україні, зусилля з припинення незаконної загарбницької війни Росії та підтримку України з боку Фінляндії. Там нагадали, що Фінляндія працює в рамках "коаліції рішучих" і бере участь у підготовці заходів з безпеки, які зараз розробляються.

Александр Стубб особисто дуже активно залучений до контактів європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання російсько-української війни. Зокрема, він був серед тих, хто відвідав Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Раніше Стубб заявляв, що Росія застосовує свою типову тактику на переговорах, вимагаючи неможливого.

Також він висловлював сподівання, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.

Фінляндія МЗС Сибіга
