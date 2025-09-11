Президент Фінляндії прибув до України 

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув у четвер з візитом до України.

Про це повідомив у соцмережі Х глава МЗС України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що разом з главою ОПУ Андрієм Єрмаком зустрів фінського лідера на вокзалі у Києві.

фото з х сибіги

За словами міністра закордонних справ, Стубб проведе важливі переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо європейської безпеки та інтеграції, трансатлантичного тиску на Росію та кроків на шляху до тривалого миру.

"Ми вдячні Фінляндії за її незмінну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість президента Стубба", – прокоментував міністр.

У відомстві фінського президента відзначили, що Стубб у Києві обговорить із Зеленським поточну ситуацію в Україні, зусилля з припинення незаконної загарбницької війни Росії та підтримку України з боку Фінляндії. Там нагадали, що Фінляндія працює в рамках "коаліції рішучих" і бере участь у підготовці заходів з безпеки, які зараз розробляються.

Александр Стубб особисто дуже активно залучений до контактів європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання російсько-української війни. Зокрема, він був серед тих, хто відвідав Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Раніше Стубб заявляв, що Росія застосовує свою типову тактику на переговорах, вимагаючи неможливого.

Також він висловлював сподівання, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.