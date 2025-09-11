Укр Рус Eng

Президент Фінляндії вшанував у Києві пам'ять полеглих українських захисників

фото
Новини — Четвер, 11 вересня 2025, 12:16 — Христина Бондарєва

Президент Фінляндії Александр Стубб у Києві вшанував разом із президентом Володимиром Зеленським пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Глава держави опублікував фото зі Стуббом біля Стіни памʼяті в Києві.

"З вдячністю та шаною бережемо памʼять про кожного полеглого воїна. Вічна і світла пам’ять усім, хто загинув, захищаючи нашу незалежність, наших людей", – написав Зеленський.

 

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув у четвер з візитом до України. 

У відомстві фінського президента відзначили, що Стубб у Києві обговорить із Зеленським поточну ситуацію в Україні, зусилля з припинення незаконної загарбницької війни Росії та підтримку України з боку Фінляндії. 

Там нагадали, що Фінляндія працює в рамках "коаліції рішучих" і бере участь у підготовці заходів з безпеки, які зараз розробляються.

Раніше Стубб заявляв, що Росія застосовує свою типову тактику на переговорах, вимагаючи неможливого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Зеленський
Реклама: