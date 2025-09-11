США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси

Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Об этом на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил заместитель спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джон Коул, передает государственное агентство БЕЛТА, передает "Европейская правда".

Коул "абсолютно официально" заявил, что США сняли санкции с „Белавиа".

"Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", – отметил он.

По его словам, сейчас это решение, которое уже утверждено, "принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые привлечены к этой работе".

"И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и другие организации, которые к этому привлечены. Это решение принято", – подчеркнул Коул.

Также он заявил, что США "очень хотят нормализовать отношения с Беларусью".

"Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация состоялась. Снятие санкций, о котором мы сейчас на этой встрече объявили, – это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашей дискуссии, нашей встречи по поводу других лиц, которые удерживаются, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", – добавил он.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп заявил о "замечательной беседе с очень уважаемым" Лукашенко 15 августа – перед своей встречей с Владимиром Путиным на Аляске.

После этого Лукашенко развеял надежды на массовое освобождение заключенных, о котором просил его президент США.