В ОП кажуть, що Україна отримає Gripen з ракетами Meteor, здатними відганяти носіїв КАБів

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з ракетами "повітря-повітря" великої дальності Meteor.

Паліса назвав передачу винищувачів ще одним кроком до якісно нової архітектури української оборони.



"Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту – це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", – пояснив він.



За його словами, Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника, і саме така війна триває в Україні.



"Поява шведських винищувачів дає нам більше інструментів для боротьби з російською авіацією, ракетами, дронами й засобами ураження. Це значне посилення спроможностей Повітряних сил і поступове формування тієї системи, якою ми собі її уявляємо", – заявив Паліса.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон 28 травня оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.