Швеция за два года предоставит Украине более $7 млрд на военную поддержку

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет еще 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на военную поддержку Украины.

Об этом он заявил в четверг, 11 сентября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Йонсон объявил о выделении около $7,47 млрд на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет.

По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные артиллерийские системы Archer.

Также он подчеркнул, что его страна готова оказать дополнительную поддержку Польше, если это будет необходимо.

"Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит заинтересованность в этом", – сказал Йонсон.

Он отметил, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО.

"Мы полностью солидарны с Польшей", – добавил он.

Недавно Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Также писали, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.