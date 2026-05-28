У Польщі сталася аварія за участю військових США, вісім поранених

Вісім американських солдатів постраждали в аварії військової вантажівки, яка сталася в четвер в Західнопоморському воєводстві Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

На місцевій дорозі, що з'єднує населені пункти Студниця та Чертинь у гміні Дравсько-Поморське у Західнопоморському воєводстві, сталася серйозна аварія. Вантажівка, що перевозила американських солдатів на полігон поблизу Дравсько-Поморського, з'їхала з дороги та перекинулася на узбіччя.

Вісім осіб отримали поранення, одна людина у важкому стані була доставлена вертольотом Повітряної служби швидкої допомоги до лікарні в Гріфіцах, повідомив майор Томаш Зигмунт, пресофіцер Військової жандармерії у Щецині.

"Солдати їхали на навчання, сиділи на кузові, на лавках. Праве колесо транспортного засобу зачепило узбіччя, і він перекинувся на бік", – додав він. На місце події було направлено п’ять бригад медичної допомоги.

"Шестеро постраждалих були доставлені до лікарні, їхній стан стабільний", – повідомила Наталія Дорохович із Воєводської станції швидкої допомоги у Щецині. Вона додала, що один із постраждалих залишився на місці, оскільки не дав згоди на транспортування каретою до лікарні.

Як сказав майор Зигмунт, ймовірною причиною події є необережність водія. Він підкреслив, що аварія сталася на прямому відрізку дороги за хороших погодних умов.

Військова жандармерія проводить слідчі дії. Правоохоронцям необхідно допитати свідків, зокрема солдата, який сидів поруч з водієм у кабіні.

У місті Бук у Великопольському воєводстві Польщі торік у жовтні сталось зіткнення автобуса з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2.

У липні 2025 року троє людей були доставлені до лікарні після зіткнення військового автомобіля з легковим у селі Снопки у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі.

У 2024 році в Сілезькому воєводстві в результаті аварії з військовим автомобілем постраждали п'ятеро осіб.