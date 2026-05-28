ЄС відправляє експериментальний препарат проти хантавірусу трьом країнам

Перші партії експериментального противірусного препарату для лікування хантавірусу відправляють до Франції, Іспанії та Нідерландів.

Про це у четвер, 28 травня, повідомила Європейська комісія, пише "Європейська правда".

За відсутності специфічного лікування хантавірусу Європейське агентство з лікарських засобів визначило препарат фавіпіравір як найбільш ймовірного кандидата для використання в рамках клінічних випробувань.

Як зазначається, японська компанія Fujifilm Pharmaceuticals пожертвувала 1 400 таблеток фавіпіравіру, про які просили Франція, Іспанія та Нідерланди.

Відтепер Європейський Союз розпочинає процедури екстрених закупівель, щоб забезпечити додаткові дози на випадок підтвердження нових випадків зараження хантавірусом у найближчі тижні.

Як повідомляла "Європейська правда", круїзний лайнер, на якому спалахнув хантавірус, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Тим часом в одного із французів, які були репатрійовані з борту судна MV Hondius, виявили симптоми хантавірусу.

Речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова раніше заявляла, що ризик для громадян Європейського Союзу від можливого поширення хантавірусу наразі є низьким.