США звинуватили Іран у "грубому порушенні режиму припинення вогню" під час нічних ударів.

Про це йдеться у заяві від Центрального командування США, передає "Європейська правда".

Центральне командування США заявило, що Іран запустив балістичну ракету в бік Кувейту, яку кувейтські сили успішно перехопили.

"Це грубе порушення режимом Ірану режиму припинення вогню сталося через кілька годин після того, як іранські сили запустили п’ять одноразових безпілотників, що становили явну загрозу в Ормузькій протоці та поблизу неї", – акцентували там.

Також військові наголосили, що усі безпілотники "були успішно перехоплені американськими силами, які також запобігли запуску шостого безпілотника з іранського наземного пункту управління в Бендар-Аббасі".

Центральне командування США наголосило, що залишається "пильним і виваженим", захищаючи свої сили та інтереси від "невиправданої іранської агресії".

Варто зазначити, що Сполучені Штати та Іран 28 травня обмінялись новими ударами.

Ще напередодні, 27 травня, у Білому домі заявили, що переговори з Іраном проходять "успішно".

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.