МЗС Фінляндії викликало посла РФ через можливе порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як літак країни міг порушити повітряний простір Фінляндії.

Про це йдеться у дописі відомства у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У середу, 27 травня, Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.

Наступного дня МЗС країни викликало до себе російського посла, а також вимагало пояснень щодо ймовірного порушення повітряного простору.

Також нагадаємо, що 15 травня через повітряну тривогу в Уусімаа, столичному регіоні, призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, через це скасували та переспрямували низку рейсів.

Втім, Збройні сили країни тоді порушень повітряного простору не зафіксували.