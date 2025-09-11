Мерц: Німеччина потребує сильнішої розвідки для протидії гібридним атакам
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна потребує, аби її зовнішня розвідка BND діяла на рівні, що відповідає розмірам країни та її економічній вазі, щоб протистояти гібридним атакам з боку "дедалі агресивніших конкурентів".
Про це він заявив у четвер, 11 вересня, у промові з нагоди інавгурації Мартіна Єгера, колишнього посла Німеччини в Україні, на посаді глави BND, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Мерц зазначив, що основи європейської архітектури безпеки, які десятиліттями забезпечували мир, свободу та процвітання, стали нестійкими.
"З часів Другої світової війни в Німеччині рідко коли ситуація з безпекою була настільки серйозною. Ми щодня відбиваємо гібридні атаки на нашу інфраструктуру: акти саботажу, шпигунство, дезінформаційні кампанії. Ми знову маємо системних суперників і супротивників – і вони стають дедалі агресивнішими", – сказав він, не називаючи жодної країни чи організації.
Щоб протидіяти цьому, за словами Мерца, Німеччина повинна бути більш проактивною і потребує переваги знань, які надає сильна цивільна, військова та технічна зовнішня розвідка.
"З огляду на відповідальність, яку ми несемо в Європі з урахуванням наших розмірів та економічної сили, нашою метою є забезпечення того, щоб BND працювала на найвищому рівні в плані розвідки", – додав він.
