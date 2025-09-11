Мерц: Германия нуждается в более сильной разведке для противодействия гибридным атакам

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна нуждается в том, чтобы ее внешняя разведка BND действовала на уровне, соответствующем размерам страны и ее экономическому весу, чтобы противостоять гибридным атакам со стороны "все более агрессивных конкурентов".

Об этом он заявил в четверг, 11 сентября, в речи по случаю инаугурации Мартина Егера, бывшего посла Германии в Украине, на посту главы BND, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц отметил, что основы европейской архитектуры безопасности, которые десятилетиями обеспечивали мир, свободу и процветание, стали неустойчивыми.

"Со времен Второй мировой войны в Германии редко когда ситуация с безопасностью была настолько серьезной. Мы ежедневно отражаем гибридные атаки на нашу инфраструктуру: акты саботажа, шпионаж, дезинформационные кампании. У нас снова есть системные соперники и противники – и они становятся все более агрессивными", – сказал он, не называя ни одной страны или организации.

Чтобы противодействовать этому, по словам Мерца, Германия должна быть более проактивной и нуждается в преимуществах знаний, которые предоставляет сильная гражданская, военная и техническая внешняя разведка.

"Учитывая ответственность, которую мы несем в Европе с учетом наших размеров и экономической силы, нашей целью является обеспечение того, чтобы BND работала на самом высоком уровне в плане разведки", – добавил он.

