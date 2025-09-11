У Німеччині почались перебої зі зв’язком після тестування системи оповіщення

Після тестування системи оповіщення у першій половині дня абоненти у Німеччині зіткнулися з перебоями у мобільному зв’язку.

Про це повідомляє видання Bild, пише "Європейська правда".

У четвер в 11 годину ранку на мобільні телефони користувачів у Німеччині прийшли повідомлення у рамках тесту системи оповіщення.

Вже невдовзі багато клієнтів мобільного оператора 1&1 залишилися без мережі, не могли ні телефонувати, ні користуватися даними.

Видання Focus пише, що оператор Telekom також повідомив про перебої, пік яких досяг об 11:12 ранку. Крім того, оператор O2 отримав повідомлення від користувачів про перебої в мобільному зв'язку.

Наразі не відомо, чи пов'язані ці перебої з загальнонаціональним днем тестування системи оповіщення. Однак існує часовий зв'язок, оскільки повідомлення про тестування були надіслані через мобільну мережу об 11:00, а повідомлення про перебої у мобільному зв’язку почали надходити відразу опісля.

Нагадаємо, Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення мережі бункерів і укриттів на тлі загрози нападу з боку Росії протягом найближчих чотирьох років.

У травні ЗМІ повідомляли, що Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії на тлі побоювань, що вона не готова до війни.