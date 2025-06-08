У Німеччині закликають швидко розширити мережу укриттів через загрозу атаки РФ

Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення мережі бункерів і укриттів на тлі загрози нападу з боку Росії протягом найближчих чотирьох років.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Глава Федерального відомства цивільної оборони та допомоги при стихійних лихах (BBK) Ральф Тіслер, заявив, що Німеччині необхідно прокинутися і усвідомити реальність конфлікту, і що в своєму нинішньому стані країна недостатньо підготовлена.

"Довгий час в Німеччині була поширена думка, що війна – це не той сценарій, до якого потрібно готуватися. Ситуація змінилася. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі", – сказав він.

Тіслер закликав до національних зусиль з виявлення і перетворення тунелів, станцій метро, підземних гаражів, автостоянок і підвалів громадських будівель на укриття, щоб "швидко створити простір для 1 мільйона осіб".

За його словами, його відомство представить всеосяжний план пізніше цього літа.

Він додав, що країна перебуває в гонці з часом, і покладатися на будівництво нових бункерів недостатньо.

За словами Тіслера, проєктування і будівництво таких укриттів займе багато часу і буде дуже дорогим, тому необхідно терміново розглянути питання про наявні споруди.

З приблизно двох тисяч бункерів у Німеччині та захисних приміщень, що залишилися з часів холодної війни, тільки 580 знаходяться в робочому стані, а більшість потребує багатомільйонної реконструкції.

У них могли б сховатися близько 480 тисяч осіб – всього пів відсотка населення Німеччини.

Для порівняння, за даними BBK, у Фінляндії є 50 тисяч захисних приміщень, в яких можуть розміститися 4,8 мільйона осіб, або 85% населення країни.

За словами Тіслера, необхідно також докласти зусиль для вдосконалення інформаційних систем, таких як додатки та дорожні знаки, щоб населення могло дізнатися, де саме воно може знайти притулок, а також модернізувати сирени оповіщення.

Він закликав уряд Фрідріха Мерца забезпечити фінансування для реалізації планів його відомства. Уряд погодився з тим, що плани необхідні, але ще не виділив на них кошти.

У травні ЗМІ повідомляли, що Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії на тлі побоювань, що вона не готова до війни.

А Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту.