Сійярто нагадав претензії до України, без яких не бачить майбутнього для відносин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після першої зустрічі з віцепрем’єром України Тарасом Качкою – яку той назвав конструктивною – повторив претензії Будапешта до України та знову заявив, що Угорщина не бачить її у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сійярто зазначив, що Угорщина прагне добрих відносин з усіма своїми сусідами, включно з Україною, але "відносини не у кращій формі і повна відповідальність за це – на Києві".

"Це не Угорщина забрала в української меншини право використання рідної мови. Не Угорщина ставить під загрозу енергетичну безпеку України. Це не Угорщина намагається втягнути Україну у війну проти її волі", – заявив угорський міністр.

"Ми висунули чітких 11 пунктів і додали ще одну вимогу – Україна має повернути (угорській меншині) усі права, що існували до 2015 року. Якщо під тиском ЄС Україна змогла "розвернути" закони у сфері боротьби з корупцією – це можна зробити і в цьому випадку", – заявив Петер Сійярто. Зазначимо, Будапешт вже давно повторює цю вимогу.

Він продовжив, що закликав припинити удари по нафтопроводу "Дружба", тому що це "не шкодить Росії, але шкодить нам", та зауважив, що Угорщина постачає 40% імпортованої в Україну електроенергії та 50% імпортного газу.

"Членство України в ЄС суперечить економічним і безпековим інтересам Угорщини. Стратегічне партнерство між ЄС та Україною – більш реалістичне. Членство створило би неприйнятні ризики, зокрема втягнення ЄС у війну", – повторив очільник МЗС Угорщини.

Він сказав, що Будапешт підтримує "позитивні кроки для розбудови довіри" та назвав серед прикладів відкриття угорсько-української школи у Будапешті, прийняття на літній відпочинок 12500 українських дітей, налагодження залізничних маршрутів із Закарпаття до Будапешта й Відня.

Сійярто підсумував, що Угорщина відкрита до гарних відносин, з Україною, але "ніколи не поступиться національними інтересами" і майбутнє цих відносин "повністю залежить від Києва".

Віцепрем’єр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів про зустріч з Сійярто, що вона була "конструктивною, змістовною і прагматичною".

За його словами, у розмові прояснили "відсутність проблем по суті і наявність рішень" щодо усіх 11-ти пунктів, на які вказувала угорська сторона.

Минулого року в Офісі президента казали, що Україна працює над виконанням 11 вимог Угорщини щодо прав нацменшин.