Сийярто напомнил претензии к Украине, без которых не видит будущего для отношений

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после первой встречи с вице-премьером Украины Тарасом Качкой – которую тот назвал конструктивной – повторил претензии Будапешта к Украине и снова заявил, что Венгрия не видит ее в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сийярто отметил, что Венгрия стремится к хорошим отношениям со всеми своими соседями, включая Украину, но "отношения не в лучшем виде, и полная ответственность за это – на Киеве".

"Это не Венгрия забрала у украинского меньшинства право использования родного языка. Не Венгрия ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины. Это не Венгрия пытается втянуть Украину в войну против ее воли", – заявил венгерский министр.

"Мы выдвинули четких 11 пунктов и добавили еще одно требование – Украина должна вернуть (венгерскому меньшинству) все права, существовавшие до 2015 года. Если под давлением ЕС Украина смогла "развернуть" законы в сфере борьбы с коррупцией – это можно сделать и в этом случае", – заявил Петер Сийярто. Отметим, Будапешт уже давно повторяет это требование.

Он продолжил, что призвал прекратить удары по нефтепроводу "Дружба", потому что это "не вредит России, но вредит нам", и отметил, что Венгрия поставляет 40% импортируемой в Украину электроэнергии и 50% импортного газа.

"Членство Украины в ЕС противоречит экономическим интересам и интересам безопасности Венгрии. Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной – более реалистичное. Членство создало бы неприемлемые риски, в частности втягивание ЕС в войну", – повторил глава МИД Венгрии.

Он сказал, что Будапешт поддерживает "позитивные шаги для развития доверия" и назвал среди примеров открытие венгерско-украинской школы в Будапеште, принятие на летний отдых 12500 украинских детей, налаживание железнодорожных маршрутов из Закарпатья в Будапешт и Вену.

Сийярто подытожил, что Венгрия открыта к хорошим отношениям с Украиной, но "никогда не поступится национальными интересами" и будущее этих отношений "полностью зависит от Киева".

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал о встрече с Сийярто, что она была "конструктивной, содержательной и прагматичной".

По его словам, в разговоре прояснили "отсутствие проблем по существу и наличие решений" по всем 11 пунктам, на которые указывала венгерская сторона.

В прошлом году в Офисе президента говорили, что Украина работает над выполнением 11 требований Венгрии по правам нацменьшинств.