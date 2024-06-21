Жовква: Україна працює над виконанням 11 вимог Угорщини щодо прав нацменшин

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна продовжує роботу для втілення 11 вимог, озвучених Угорщиною на початку року, стосовно гарантій прав для угорської національної меншини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жовква сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання про прогрес у виконанні вимог угорської сторони, які передбачають відновлення прав національних меншин до рівня 2015 року, Жовква сказав, що "Україна працює над цим питанням".

"Є так звані одинадцять кроків. Більшість із них уже близька до розуміння – як їх виконувати, скажімо так. І це, до речі, не моя оцінка, а оцінка угорської сторони. Але, знову ж таки, ще потрібен час, але й розуміння, що це не єдине питання в наших відносинах. І тут не може бути якоїсь прив'язки", – зазначив заступник голови ОП.

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Він додав, що в Україні над виконанням угорських вимог працює "команда на різних рівнях", експертна група, а також керівник Офісу президента.

Жовква окремо запевнив, що Україна й далі відкрита до візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана та "налаштована на позитивний результат".

Як відомо, наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.

Ці вимоги, як пізніше заявив Сійярто, були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС, остаточно затверджених 21 червня.