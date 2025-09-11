Укр Рус Eng

Посла Британії у США звільнили через звʼязки зі скандальним Епштейном

Новини — Четвер, 11 вересня 2025, 17:24 — Олег Павлюк

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер звільнив посла у США Пітера Мендельсона через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Рішення звільнити Мендельсона було ухвалене після публікації електронних листів дипломата від 2000-х років, де той висловлював підтримку Епштейну, навіть коли той загрожувало ув'язнення за сексуальні злочини.

"У світлі додаткової інформації, що міститься в електронних листах, написаних Пітером Мендельсоном, прем'єр-міністр попросив міністра закордонних справ відкликати його з посади посла в США", – заявили в британському уряді.

Звільнення кинуло додаткову тінь сумніву на призначення Мендельсона послом у США з огляду на його неоднозначну репутацію майстра політичних інтриг у Британії та відсутність дипломатичного досвіду.

Фінансист Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

В останні тижні справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

Через публікацію матеріалу про близьке знайомство Трампа та Епштейна Білий дім помстився журналістам The Wall Street Journal, виключивши їх із преспулу.

