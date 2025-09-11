Посла Британии в США уволили из-за связей со скандальным Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг уволил посла в США Питера Мендельсона из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Решение уволить Мендельсона было принято после публикации электронных писем дипломата от 2000-х годов, где тот выражал поддержку Эпштейну, даже когда тому грозило заключение за сексуальные преступления.

"В свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах, написанных Питером Мендельсоном, премьер-министр попросил министра иностранных дел отозвать его с должности посла в США", – заявили в британском правительстве.

Увольнение бросило дополнительную тень сомнения на назначение Мендельсона послом в США, учитывая его неоднозначную репутацию мастера политических интриг в Британии и отсутствие дипломатического опыта.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В последние недели дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

Из-за публикации материала о близком знакомстве Трампа и Эпштейна Белый дом отомстил журналистам The Wall Street Journal, исключив их из пресс-пула.