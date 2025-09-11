У Брюсселі підтвердили строки виходу з залежності від російського газу та нафти

Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС дотримується свого терміну щодо поступового припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року.

Про це він заявив у четвер, 11 вересня, після зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Йоргенсена, ЄС уже працює над законодавчими пропозиціями, які передбачають заборону короткострокових контрактів на постачання з Росії вже з наступного року.

Він наголосив, що план є "дуже амбітним" і має бути ухвалений якомога швидше, але при цьому реалізований так, щоб уникнути стрибків цін та проблем із постачанням.

Сполучені Штати чинять тиск на Брюссель, закликаючи європейців відмовитися від імпорту російських енергоносіїв раніше.

Він відмовився коментувати, чи просив Райт ЄС швидше відмовитися від російського газу та нафти.

Водночас Йоргенсен зазначив, що вони домовилися, що Європа повинна діяти якомога швидше, щоб досягти цього, і обговорили "кілька способів, за допомогою яких ми можемо зробити це якомога швидше".

"Запропоноване ЄС поступове припинення імпорту до 2028 року має відбутися таким чином, щоб це не призвело до зростання цін і майбутніх проблем з постачанням", – сказав він, додавши, що для цього Європі доведеться купувати більше скрапленого природного газу з США.

А Райт, своєю чергою, наголосив, що США прагнуть "звести це до нуля, і найбільшим заповнювачем цієї прогалини є експорт енергоносіїв із США".

"Ми хочемо продовжувати це робити і припинити весь імпорт російських енергоносіїв до ЄС", – сказав він.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист американському президенту Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Водночас президент США у четвер, 4 вересня, заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти.