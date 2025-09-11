В Брюсселе подтвердили сроки выхода из зависимости от российского газа и нефти

Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС придерживается своего срока по постепенному прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Об этом он заявил в четверг, 11 сентября, после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Йоргенсена, ЕС уже работает над законодательными предложениями, которые предусматривают запрет краткосрочных контрактов на поставки из России уже со следующего года.

Он отметил, что план является "очень амбициозным" и должен быть принят как можно скорее, но при этом реализован так, чтобы избежать скачков цен и проблем с поставками.

Соединенные Штаты оказывают давление на Брюссель, призывая европейцев отказаться от импорта российских энергоносителей раньше.

Он отказался комментировать, просил ли Райт ЕС быстрее отказаться от российского газа и нефти.

В то же время Йоргенсен отметил, что они договорились, что Европа должна действовать как можно скорее, чтобы достичь этого, и обсудили "несколько способов, с помощью которых мы можем сделать это как можно скорее".

"Предложенное ЕС постепенное прекращение импорта к 2028 году должно произойти таким образом, чтобы это не привело к росту цен и будущим проблемам с поставками", – сказал он, добавив, что для этого Европе придется покупать больше сжиженного природного газа из США.

А Райт, в свою очередь, подчеркнул, что США стремятся "свести это к нулю, и самым большим заполнителем этого пробела является экспорт энергоносителей из США".

"Мы хотим продолжать это делать и прекратить весь импорт российских энергоносителей в ЕС", – сказал он.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо американскому президенту Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

В то же время президент США в четверг, 4 сентября, заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти.