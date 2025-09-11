Командування армії Німеччини хоче збільшити її чисельність у понад два рази

Командувач Сухопутних сил Німеччини Альфонс Майс вважає, що чисельність цього виду військ має бути збільшена на 100 тисяч, аби Бундесвер міг виконати цілі НАТО зі стримування Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться в листі Майса на імʼя генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра.

На думку командувача німецької армії, вона повинна бути "достатньо готовою до війни до 2029 року і забезпечити можливості", які Німеччина пообіцяла НАТО, до 2035-го.

Майс написав у листі, що досягнення цих цілей неможливе з урахуванням нинішньої чисельності особового складу Сухопутних сил Німеччини – 62 тисяч на бойовій службі та 37 тисяч резерву.

Він закликав збільшити чисельність регулярної армії приблизно на 45 тисяч до 2029 року і ще на стільки ж до 2035 року, а ще збільшити на 10 тисяч чисельність військ територіальної оборони – тобто загалом на 100 тисяч.

Речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі Reuters відмовився коментувати листа, але сказав, що НАТО скоригував свої цілі щодо боєздатності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"За першими приблизними оцінками, загалом буде потрібно близько 460 тисяч військовослужбовців (з Німеччини), з яких близько 260 тисяч будуть регулярними військовослужбовцями, а близько 200 тисяч – резервістами", – сказав речник.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Бундесверу знадобиться до 60 тисяч додаткових регулярних військовослужбовців у всіх видах збройних сил, щоб досягти нових цілей НАТО.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр раніше доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.