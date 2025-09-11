Командование армии Германии хочет увеличить ее численность более чем в два раза

Командующий Сухопутными войсками Германии Альфонс Майс считает, что численность этого вида войск должна быть увеличена на 100 тысяч, чтобы Бундесвер мог выполнить цели НАТО по сдерживанию России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме Майса на имя генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера.

По мнению командующего немецкой армией, она должна быть "достаточно готовой к войне к 2029 году и обеспечить возможности", которые Германия пообещала НАТО, к 2035-му.

Майс написал в письме, что достижение этих целей невозможно с учетом нынешней численности личного состава Сухопутных сил Германии – 62 тысячи на боевой службе и 37 тысяч резерва.

Он призвал увеличить численность регулярной армии примерно на 45 тысяч к 2029 году и еще на столько же к 2035 году, а также увеличить на 10 тысяч численность войск территориальной обороны – то есть в общей сложности на 100 тысяч.

Представитель Министерства обороны Германии в комментарии Reuters отказался комментировать письмо, но сказал, что НАТО скорректировало свои цели по боеспособности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"По первым приблизительным оценкам, в целом потребуется около 460 тысяч военнослужащих (из Германии), из которых около 260 тысяч будут регулярными военнослужащими, а около 200 тысяч – резервистами", – сказал представитель.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Бундесверу потребуется до 60 тысяч дополнительных регулярных военнослужащих во всех видах вооруженных сил, чтобы достичь новых целей НАТО.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер ранее поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.