Захарова накинулась на Польщу через закриття кордону з Білоруссю

Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикувала рішення Польщі закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі проведення російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".

Як пише "Європейська правда", коментар Захарової опублікувала пресслужба МЗС Росії.

Речниця зовнішньополітичного відомства Росії називає рішення Польщі "конфронтаційними кроками", покликаними "виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи".

Захарова додала, що закриття польсько-білоруського кордону завдасть шкоди Польщі та її партнерам, а також підриває "базові гуманітарні принципи".

"Закликаємо Варшаву задуматися про наслідки таких деструктивних кроків і переглянути ухвалене рішення в найкоротші терміни", – підсумувала вона свій коментар.

Польща повністю закриє кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.