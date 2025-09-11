Захарова накинулась на Польщу через закриття кордону з Білоруссю
Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикувала рішення Польщі закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі проведення російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".
Як пише "Європейська правда", коментар Захарової опублікувала пресслужба МЗС Росії.
Речниця зовнішньополітичного відомства Росії називає рішення Польщі "конфронтаційними кроками", покликаними "виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи".
Захарова додала, що закриття польсько-білоруського кордону завдасть шкоди Польщі та її партнерам, а також підриває "базові гуманітарні принципи".
"Закликаємо Варшаву задуматися про наслідки таких деструктивних кроків і переглянути ухвалене рішення в найкоротші терміни", – підсумувала вона свій коментар.
Польща повністю закриє кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".
Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.