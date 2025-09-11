Захарова набросилась на Польшу из-за закрытия границы с Беларусью

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова раскритиковала решение Польши закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью на фоне проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

Как пишет "Европейская правда", комментарий Захаровой опубликовала пресс-служба МИД России.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России называет решение Польши "конфронтационными шагами", призванными "оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы".

Захарова добавила, что закрытие польско-белорусской границы нанесет ущерб Польше и ее партнерам, а также подрывает "базовые гуманитарные принципы".

"Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", – подытожила она свой комментарий.

Польша полностью закроет границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.