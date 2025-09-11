Сейм Латвії пропопонує закрити кордони з РФ і Білоруссю на час навчань "Запад"

У четвер, 11 вересня, Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційний сайт Сейму країни.

За передачу проєкту рішення щодо повного закриття кордонів Латвії із РФ та Білоруссю на час військових навчань "Запад" до комітету національної безпеки проголосували 70 депутатів, 13 – проти, ще один утримався.

Відтак його направили на розгляд Комісії з нацбезпеки.

У картці проєкту рішення зазначили, що саме під час спільних військових навчань, проведених обома країнами у 2022 році, Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

"Найближчим союзником Росії в цій злочинній війні є Білорусь, з території якої Росія також проводить свої військові операції", – заявили латвійські депутати.

Вони нагадали про "нещодавній акт агресії проти Польщі, що полягав у вторгненні дронів з території Білорусі на територію" країни та зазначили, що він вважається "безпрецедентним порушенням повітряного простору".

"Такий тип атаки, який становив реальну загрозу для громадян Польщі та ЄС, є безпрецедентним з боку Росії на території держави-члена НАТО і чітко демонструє розширення російської агресії", – акцентували у картці.

Відтак Сейм Латвії вирішив доручити прем'єр-міністерці країни "негайно прийняти рішення Кабінету міністрів про повне закриття кордону Латвії з Росією та Білоруссю під час навчань "Запад".

"Міністерство оборони має вжити додаткових заходів безпеки, щоб точно і своєчасно реагувати на всі види загроз безпеці", – підсумували вони.

Зауважимо, Латвія – не єдина країна, яка зважується на такий крок. Відомо, що Польща повністю закриє кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", таке рішення ухвалили ще до інциденту з БпЛА.

А президент Литви припустив, що у період навчань "Запад" можуть бути провокації або вторгнення дронів на територію сусідніх країн. Після інциденту 10 вересня Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.