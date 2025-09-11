У столиці Словаччини поновились антиурядові протести

У Братиславі в четвер зібрались тисячі людей, аби висловлити протест проти зустрічі прем'єр-міністра Роберта Фіцо з Владіміром Путіним у Пекіні на початку вересня та заходів жорсткої економії уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Остання хвиля антиурядових протестів у Словаччині була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він зустрівся з Путіним утретє з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На центральній площі у Братиславі скандували "Ганьба, ганьба", а також "Годі з нас Фіцо".

Протестувальники також розкритикували нещодавній план заходів жорсткої економії, представлений урядом Фіцо, і різні скандали, зокрема зловживання коштами Європейського Союзу.

Роберт Фіцо вже давно є постаттю, яка викликає суперечки в Словаччині та за її межами. Після перемоги його партії Smer-SD на виборах у 2023 році він вчетверте обійняв посаду премʼєр-міністра.

Фіцо відкрито виступає проти політики Європейського Союзу щодо України, а його критики стверджують, що Словаччина нині йде шляхом Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нещодавно словацький премʼєр-міністр зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в Угорщині.

