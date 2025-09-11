В столице Словакии возобновились антиправительственные протесты

В Братиславе в четверг собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против встречи премьер-министра Роберта Фицо с Владимиром Путиным в Пекине в начале сентября и мер жесткой экономии правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Последняя волна антиправительственных протестов в Словакии была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он встретился с Путиным в третий раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.

На центральной площади в Братиславе скандировали "Позор, позор", а также "Хватит с нас Фицо".

Протестующие также раскритиковали недавний план мер жесткой экономии, представленный правительством Фицо, и различные скандалы, в частности злоупотребление средствами Европейского Союза.

Роберт Фицо уже давно является фигурой, которая вызывает споры в Словакии и за ее пределами. После победы его партии Smer-SD на выборах в 2023 году он в четвертый раз занял пост премьер-министра.

Фицо открыто выступает против политики Европейского Союза в отношении Украины, а его критики утверждают, что Словакия сейчас идет по пути Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

Недавно словацкий премьер-министр встретился с президентом Владимиром Зеленским в Венгрии.

