Європа змінюється і змінює ставлення до України – про що розповіла Урсула фон дер Ляєн

Програмне звернення Урсули фон дер Ляєн "Про становище Союзу" (State of the Union 2025), виголошене 10 вересня 2025 року, стало найбільш войовничим з усіх щорічних спічів, які вона виголошувала на посаді президентки Європейської комісії.

Його головний меседж: Європа повинна боротися – за своє місце у світі, де багато великих центрів впливу ставляться до неї або байдуже, або відкрито ворожо.

Україна прогнозовано була у центрі виступу. Але тепер – не лише як жертва агресії, яку треба жаліти та підтримувати.

Українська військова потуга розглядається як частина ширшої битви за майбутнє Європи.

Отже, у State of the Union 2025 року йдеться вже не про жаль, шкодування та допомогу Україні, а про практичні спільні дії: створення індустріальної та військової інфраструктури в масштабах усього континенту для захисту його цінностей і переконань, у якій Київ має бути невід’ємною частиною.

Якщо у 2022-му говорили про житло для біженців та санкції, то у 2025-му – про альянс дронів і якісну військову потугу. Та й санкції тепер розглядаються як проактивний механізм реального тиску на Кремль.

"Європа перебуває у битві. Битві за континент, єдиний і мирний. За вільну та незалежну Європу. Битві за наші цінності та наші демократії. Битві за нашу свободу та здатність самостійно визначати свою долю. Не помиліться, [а усвідомте, що] це битва за наше майбутнє", – так розпочала State of the Union 2025 фон дер Ляєн.

За її словами, війна в Україні, звісно, має завершитися "справедливим і тривалим миром", але для цього необхідно посилити тиск на Москву – інакше мир не настане ніколи.

Вона анонсувала 19-й пакет санкцій, підтримку України та української армії, а також запропонувала новий механізм "репараційної позики".

Це має стати механізмом фінансування України за рахунок заморожених активів РФ.

За задумом фон дер Ляєн, Україна отримає необхідні для неї кошти України негайно. А погашати цю позику Київ почне лише тоді, коли Москва виплатить репарації – тобто, по суті, російські кошти "компенсуватимуть" російськими ж виплатами.

Ще одне нововведення, озвучене у промові – це концепція "Якісної військової переваги" України (Qualitative Military Edge), яка передбачає системну підтримку інвестицій у спроможності ЗСУ.

Символом цієї переваги мають стати дрони.

Тому Європа створює спільно з Україною "Альянс дронів", який допоможе масштабувати українські інновації до рівня промислового виробництва.

"Україна має винахідливість. Те, що їй зараз потрібно – це масштаб. І разом ми можемо його забезпечити: щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила власну", – заявила фон дер Ляєн.

А розвиток військової промисловості стає однією з ключових політик ЄС.

У цьому контексті президентка Єврокомісії згадала про план Readiness 2030, який має на меті мобілізувати до 800 млрд євро в оборонні інвестиції до 2030 року, а також про його частину – програму SAFE на 150 млрд євро на спільні закупівлі озброєння, включаючи спільні з Україною проєкти.

Звісно, фон дер Ляєн згадала у промові про майбутнє України в ЄС – разом з Молдовою та Балканами.

А найцікавішим щодо тематики розширення є ідея про те, що настав час не мати вето окремих країн у ключових питаннях.

Отже, з нейтрального "проєкту миру" він досить динамічно прямує у напрямку формування міцного оборонного союзу, який вимушений боротися – і перемагати.

