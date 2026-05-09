У Копенгагені невелика група росіян відзначала День перемоги, прийшла і контрдемонстрація

У центрі Копенгагена 9 травня до 30 людей зібралися відзначати День перемоги у російсько-радянському контексті; на противагу їм зібралася контрдемонстрація з волонтерів, які допомагають Україні.

Про це повідомляє DR за матеріалами Ritzau, пише "Європейська правда".

До 30 людей, зокрема представники російської діаспори у Данії, зібралися на площі перед мерією Копенгагена відзначати День перемоги 9 травня, з російським прапором і класичними атрибутами.

Одночасно на площу вийшла контрдемонстрація, скликана волонтерськими організаціями Hånd til Ukraine ("Рука підтримки Україні") та Biler til Ukraine ("Авто для України").

"Ми тут для того, аби путіністи не були єдиними присутніми у цьому просторі… Ми тут, щоб розповісти нашу частину історії", – прокоментував учасник акції, данець Пелле Йогансен.

У литовській столиці Вільнюсі на 9 травня затримали чоловіка з георгіївською стрічкою.

А представників російської громади, що прийшла відзначати День перемоги на Антакальнське кладовище, зустріла контрдемонстрація, де у тому числі роздавали туалетний папір із зображенням очільника Кремля.

Поліція Естонії 9 травня перейшла на посилений режим, остерігаючись провокацій. У Нарві на кордоні з РФ знову вивісили плакат "Путін – воєнний злочинець", що стало традицією від початку повномасштабної війни.