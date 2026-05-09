У Латвії 9 травня відкрили десятки адмінпроваджень через символіку прославляння агресії

У Латвії протягом 9 травня відкрили близько трьох десятків проваджень про адміністративні правопорушення – переважно за використанням символіки, що прославляє збройну агресію, до якої прирівняна, зокрема, георгіївська стрічка.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

У зв’язку із меморіальними заходами до 9 травня латвійські правоохоронці до середини дня суботи ініціювали 35 проваджень про адміністративні правопорушення – за вчинки як на вулицях, так і онлайн.

Майже усі випадки стосуються використання символіки, що прославляє збройну агресію та воєнні злочини. Більшість з них зафіксували онлайн, 10 – у громадських місцях.

Зокрема, у Ризі деякі учасники заходів прийшли з георгіївськими стрічками, радянським гербом, написами "Росія" тощо. Один з чоловіків заробив одразу два адмінпровадження.

У Даугавпілсі чоловік віком близько 40 років у стані явного алкогольного сп’яніння ходив по вулиці з колонкою, з якої грала "пісня, що прославляє збройну агресію"; за подібне порушення затримали і водія у Ризі, який гучно ввімкнув музику у своєму авто. Ще кілька учасників святкувань отримали адмінпровадження за перебування біля місць пам’яті у нетверезому стані.

Водночас відзначають, що загалом 9 травня минуло без значних інцидентів.

Перед святкуваннями 9 травня попередили, що індивідуальне покладання квітів на місцях реальних поховань радянських вояків дозволене, проте покладання квітів на місці знесених радянських пам’ятників вважатиметься глорифікацією цих символів та збройної агресії, і не буде толеруватися. Також нагадали про заборону символіки, що прославляє збройну агресію.

Служба безпеки та інші структури у зв’язку з 9 травня працюють у посиленому режимі. Громадян, яким стало відомо про можливі провокації, у тому числі онлайн, закликали повідомляти про це.

Поліція Естонії 9 травня також перейшла на посилений режим, остерігаючись провокацій. У Нарві на кордоні з РФ знову вивісили плакат "Путін – воєнний злочинець", що стало традицією від початку повномасштабної війни.

У литовській столиці Вільнюсі на 9 травня затримали чоловіка з георгіївською стрічкою.

А представників російської громади, що прийшла відзначати День перемоги на Антакальнське кладовище, зустріла контрдемонстрація, де у тому числі роздавали туалетний папір із зображенням очільника Кремля.