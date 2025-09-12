Европа меняется и меняет отношение к Украине – о чем рассказала Урсула фон дер Ляйен

Программное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза" (State of the Union 2025), произнесенное 10 сентября 2025 года, стало самым воинственным из всех ежегодных речей, которые она произносила на посту президента Европейской комиссии.

Его главный месседж: Европа должна бороться – за свое место в мире, где многие крупные центры влияния относятся к ней либо равнодушно, либо открыто враждебно.

Украина, как и ожидалось, была в центре выступления. Но теперь – не только как жертва агрессии, которую нужно жалеть и поддерживать.

Украинская военная мощь рассматривается как часть более широкой битвы за будущее Европы.

Итак, в State of the Union 2025 года речь идет уже не о сожалении, сочувствии и помощи Украине, а о практических совместных действиях: создании промышленной и военной инфраструктуры в масштабах всего континента для защиты его ценностей и убеждений, в которой Киев должен быть неотъемлемой частью.

Если в 2022 году говорили о жилье для беженцев и санкциях, то в 2025 году – об альянсе дронов и качественной военной мощи. Да и санкции теперь рассматриваются как проактивный механизм реального давления на Кремль.

"Европа находится в битве. Битве за континент, единый и мирный. За свободную и независимую Европу. Битве за наши ценности и нашу демократию. Битве за нашу свободу и способность самостоятельно определять свою судьбу. Не заблуждайтесь, [а осознайте, что] это битва за наше будущее", – так начала State of the Union 2025 фон дер Ляйен.

По ее словам, война в Украине, конечно, должна завершиться "справедливым и длительным миром", но для этого необходимо усилить давление на Москву – иначе мир не наступит никогда.

Она анонсировала 19-й пакет санкций, поддержку Украины и украинской армии, а также предложила новый механизм "репарационного займа".

Это должно стать механизмом финансирования Украины за счет замороженных активов РФ.

По замыслу фон дер Ляйен, Украина получит необходимые ей средства немедленно. А погашать этот кредит Киев начнет только тогда, когда Москва выплатит репарации – то есть, по сути, российские средства будут "компенсироваться" российскими же выплатами.

Еще одно нововведение, озвученное в речи, – это концепция "Качественного военного преимущества" Украины (Qualitative Military Edge), которая предусматривает системную поддержку инвестиций в потенциал ВСУ.

Символом этого преимущества должны стать дроны.

Поэтому Европа создает совместно с Украиной "Альянс дронов", который поможет масштабировать украинские инновации до уровня промышленного производства.

"Украина обладает изобретательностью. То, что ей сейчас нужно – это масштаб. И вместе мы можем его обеспечить: чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое", – заявила фон дер Ляйен.

А развитие военной промышленности становится одной из ключевых политик ЕС.

В этом контексте президент Еврокомиссии упомянула о плане Readiness 2030, который имеет целью мобилизовать до 800 млрд евро в оборонные инвестиции до 2030 года, а также о его части – программе SAFE на 150 млрд евро на совместные закупки вооружения, включая совместные с Украиной проекты.

Конечно, фон дер Ляйен упомянула в речи о будущем Украины в ЕС – вместе с Молдовой и Балканами.

А самым интересным в тематике расширения является идея о том, что пришло время отказаться от вето отдельных стран по ключевым вопросам.

Таким образом, из нейтрального "проекта мира" он довольно динамично движется в направлении формирования прочного оборонного союза, который вынужден бороться – и побеждать.

