Трамп припустив, що вторгнення дронів РФ в Польщу було помилкою

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

Про це Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім і вирушаючи до Нью-Йорка, передає "Європейська правда".

"Це могла бути помилка", – сказав Трамп, двічі повторивши цю фразу.

"Але, незважаючи на це, я не радий будь-чому, що пов'язане з цією ситуацією. Але я сподіваюся, що вона закінчиться", – додав він.

Коментуючи, поширений польськими ЗМІ цей коментар Трампа, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що це "не була помилка".

Коментар Трампа у четвер став першим після вторгнення російських безпілотників у Польщу і його доволі загадкового допису у соцмережі Truth Social на цю тему.

Раніше посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що поговорив з американським візаві Дональдом Трампом про порушення повітряного простору в ніч проти середи.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.