Німецькі соціал-демократи закликають до термінового розширення протиповітряної оборони

У відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) закликає посилити можливості протиповітряної оборони збройних сил країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Наш потенціал протиповітряної оборони необхідно терміново розширити", – заявила заступниця голови фракції Зімтьє Мьоллер в коментарі Funke Media Group, опублікованому в п'ятницю.

На додаток до поповнення систем Patriot і Iris-T, раніше переданих Україні, Мьоллер наголосила на необхідності значно більшої кількості Skyrangers, мобільних систем протиповітряної оборони, встановлених на транспортних засобах.

"18 одиниць, які зараз замовлені, далеко не достатньо", – сказала Мьоллер.

Головнокомандувач сухопутних військ генерал-лейтенант Альфонс Майс нещодавно назвав обмежену здатність Німеччини протидіяти безпілотникам її найбільшою слабкістю, закликавши докласти максимум зусиль для посилення захисту від безпілотників.

Під час російського повітряного нальоту на Україну раніше цього тижня велика кількість безпілотників увійшла в повітряний простір Польщі. Польські ВПС за підтримки союзників по НАТО вперше збили кілька безпілотників.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що розпорядився розгорнути три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

За даними Reuters, представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

