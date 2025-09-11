Макрон: Франція відправить три Rafale для захисту східного флангу НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що розпорядився розгорнути три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Макрон сказав, що напередодні пообіцяв премʼєр-міністру Польщі розгорнути три Rafale для спільного із союзниками захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

Він додав, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, "який також бере участь у захисті східного флангу".

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", – написав французький президент.

Раніше в Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

За даними Reuters, представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

