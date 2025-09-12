Немецкие социал-демократы призывают к срочному расширению противовоздушной обороны

В ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) призывает усилить возможности противовоздушной обороны вооруженных сил страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Наш потенциал противовоздушной обороны необходимо срочно расширить", – заявила заместитель председателя фракции Зимтье Мёллер в комментарии Funke Media Group, опубликованном в пятницу.

В дополнение к пополнению систем Patriot и Iris-T, ранее переданных Украине, Мёллер подчеркнула необходимость значительно большего количества Skyrangers, мобильных систем противовоздушной обороны, установленных на транспортных средствах.

"18 единиц, которые сейчас заказаны, далеко не достаточно", – сказала Меллер.

Главнокомандующий сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Майс недавно назвал ограниченную способность Германии противодействовать беспилотникам ее самой большой слабостью, призвав приложить максимум усилий для усиления защиты от беспилотников.

Во время российского воздушного налета на Украину ранее на этой неделе большое количество беспилотников вошло в воздушное пространство Польши. Польские ВВС при поддержке союзников по НАТО впервые сбили несколько беспилотников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что распорядился развернуть три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

По данным Reuters, представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

