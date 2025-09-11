ЗМІ: Польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони

Представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

Про це Reuters повідомив співрозмовник, який ознайомлений із цим питанням, пише "Європейська правда".

Як відомо, Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

Наступного дня співрозмовник агентства заявив, що представники польської армії відвідають Україну, аби під керівництвом місцевих інструкторів навчитися техніці збивання дронів.

Зазначимо, у Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

Польща також обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю.

