Данія обрала франко-італійську систему ППО замість американської Patriot

Данія обрала франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T замість американської Patriot, що стало великою перемогою для Парижа і ударом для президента США Дональда Трампа.

Про цей вибір, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Данії у п’ятницю, 12 вересня.

"Збройні сили Данії створюють наземну систему протиповітряної оборони, здатну захищати цивільних, військові об’єкти та критичну інфраструктуру від загроз з повітря", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Данії.

"Для системи дальнього радіуса дії буде закуплено французько-італійську систему SAMP/T, а для систем середнього радіуса дії буде зроблено вибір між однією або декількома системами – норвезькою NASAMS, німецькою IRIS-T та французькою VL MICA", – йдеться у заяві.

Конкуренцію між SAMP/T і Patriot уважно відстежували – це стало першим тестом готовності Європи обмежити закупівлі зі США у відповідь на ненадійність Дональда Трампа. До того ж Копенгаген неодноразово ставав мішенню президента США через його погрози анексувати Гренландію.

Вибір Данії також є перемогою для Парижа, адже новопризначений прем’єр-міністр Себастьян Лекорню ще на посаді міністра збройних сил активно переконував інші європейські столиці, що SAMP/T нового покоління краща за Patriot.

"Системи були обрані на основі загальної оцінки оперативних, економічних і стратегічних чинників", – зазначило Міноборони Данії.

Загальні витрати, пов’язані з придбанням та експлуатацією наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони, оцінюються у 58 млрд крон (7,7 млрд євро).

У червні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани придбати наземні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії.

Нагадаємо, данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен у лютому заявила, що Данія виділить додаткові 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонні витрати протягом наступних двох років.