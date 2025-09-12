Дания выбрала франко-итальянскую систему ПВО вместо американской Patriot

Дания выбрала франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T вместо американской Patriot, что стало большой победой для Парижа и ударом для президента США Дональда Трампа.

Об этом выборе, как пишет "Европейская правда", сообщило Минобороны Дании в пятницу, 12 сентября.

"Вооруженные силы Дании создают наземную систему противовоздушной обороны, способную защищать гражданских, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха", – говорится в сообщении Министерства обороны Дании.

"Для системы дальнего радиуса действия будет закуплено французско-итальянскую систему SAMP/T, а для систем среднего радиуса действия будет сделан выбор между одной или несколькими системами – норвежской NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA", – говорится в заявлении.

Конкуренцию между SAMP/T и Patriot внимательно отслеживали – это стало первым тестом готовности Европы ограничить закупки из США в ответ на ненадежность Дональда Трампа. К тому же Копенгаген неоднократно становился мишенью президента США из-за его угроз аннексировать Гренландию.

Выбор Дании также является победой для Парижа, ведь новоназначенный премьер-министр Себастьян Лекорню еще на посту министра вооруженных сил активно убеждал другие европейские столицы, что SAMP/T нового поколения лучше Patriot.

"Системы были выбраны на основе общей оценки оперативных, экономических и стратегических факторов", – отметило Минобороны Дании.

Общие расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны, оцениваются в 58 млрд крон (7,7 млрд евро).

В июне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о планах приобрести наземные системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия у производителей из Франции, Германии и Норвегии.

Напомним, датский премьер-министр Метте Фредериксен в феврале заявила, что Дания выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонные расходы в течение следующих двух лет.