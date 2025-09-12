Польща планує досягти річного виробництва 130 тисяч 155-мм снарядів 

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про плани країни протягом двох років досягти виробництва 155-мм снарядів в обсязі 130 тисяч одиниць на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск оголосив у п’ятницю, його цитує Onet.

Війна в Україні, заявив Туск, показала, наскільки велике значення мають 155-мм снаряди.

"Протягом двох років ми повинні досягти рівня річного виробництва на рівні близько 130 тисяч снарядів", – підкреслив Туск під час виступу на заводі у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві.

Видання Money.pl повідомило, що Polska Grupa Zbrojeniowa та британська компанія BAE Systems підписали в п’ятницю угоду, згідно з якою BAE, серед іншого, надасть польській оборонній промисловості технології, необхідні для виробництва сучасних артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Як наголошує видання, радикальне збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, тобто основного калібру артилерії країн НАТО, необхідних, зокрема, для гаубиць Krab і K9, є на цей час ключовим завданням польської оборонної промисловості.

До цього часу 155-мм боєприпаси вироблялися в Польщі виключно за іноземними ліцензіями. Це пов'язано, зокрема, з тим, що амуніція стандартного калібру є своєрідною новинкою в польських збройних силах – артилерія, яка потребує такого типу снарядів, з'явилася в армії разом з першими кількома гаубицями Krab, які надійшли до армії наприкінці 2012 року.

З того часу кількість 155-мм гаубиць у Збройних силах Польщі багаторазово зросла і в кінцевому підсумку має досягти майже 600 одиниць.

Щоб радикально збільшити виробництво боєприпасів, протягом наступних двох років буде побудовано три нові заводи.

У червні міністр державного майна Польщі Якуб Яворовський заявляв, що його країна збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п'ять разів, оскільки прагне зменшити залежність від імпортної зброї.

А Дональд Туск у липні на засіданні уряду показав, які снаряди виробляє Польща.