Польша планирует достичь годового производства 130 тысяч 155-мм снарядов

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о планах страны в течение двух лет достичь производства 155-мм снарядов в объеме 130 тысяч единиц в год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск объявил в пятницу, его цитирует Onet.

Война в Украине, заявил Туск, показала, насколько велико значение 155-мм снарядов.

"В течение двух лет мы должны достичь уровня годового производства на уровне около 130 тысяч снарядов", – подчеркнул Туск во время выступления на заводе в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве.

Издание Money.pl сообщило, что Polska Grupa Zbrojeniowa и британская компания BAE Systems подписали в пятницу соглашение, согласно которому BAE, среди прочего, предоставит польской оборонной промышленности технологии, необходимые для производства современных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Как отмечает издание, радикальное увеличение производства боеприпасов калибра 155 мм, то есть основного калибра артиллерии стран НАТО, необходимых, в частности, для гаубиц Krab и K9, является в настоящее время ключевой задачей польской оборонной промышленности.

До сих пор 155-мм боеприпасы производились в Польше исключительно по иностранным лицензиям. Это связано, в частности, с тем, что амуниция стандартного калибра является своеобразной новинкой в польских вооруженных силах – артиллерия, нуждающаяся в такого типа снарядах, появилась в армии вместе с первыми несколькими гаубицами Krab, поступившими в армию в конце 2012 года.

С тех пор количество 155-мм гаубиц в Вооруженных силах Польши многократно возросло и в конечном итоге должно достичь почти 600 единиц.

Чтобы радикально увеличить производство боеприпасов, в течение следующих двух лет будет построено три новых завода.

В июне министр государственного имущества Польши Якуб Яворовский заявлял, что его страна увеличит производство боеприпасов для гаубиц в пять раз, поскольку стремится уменьшить зависимость от импортного оружия.

А Дональд Туск в июле на заседании правительства показал, какие снаряды производит Польша.